Siirt Üniversitesi Öğrencisi Atalay Aydemir İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu
Siirt Üniversitesi öğrencisi Atalay Aydemir, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Aydemir'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Siirt Üniversitesi öğrencisi Atalay Aydemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Siirt Üniversitesi antrenörlük 3'üncü sınıf öğrencisi Atalay Aydemir, 130 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Aydemir'i dünya şampiyonu olmasından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor