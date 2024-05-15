Sharjah Ustalar Uluslararası Satranç Şampiyonası Başladı

Sharjah Ustalar Uluslararası Satranç Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sharjah kentinde masters, challangers ve futures kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 59 ülkeden 155 ünvanlı 294 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'yi organizasyonda masters kategorisinde Mustafa Yılmaz, Ediz Gürel, Vahap Şanal, Yağız Kaan Erdoğmuş, Emre Can ve Mert Yılmazyerli, challangers kategorisinde ise Gülenay Aydın temsil edecek.

Mustafa Yılmaz 24'üncü, Ediz Gürel 52'nci, Vahap Şanal 55'inci, Yağız Kaan Erdoğmuş 60'ıncı, Emre Can 61'inci Mert Yılmazyerli 72'nci, Gülenay Aydın ise 47'nci sırada turnuvaya başlayacak.

Turnuva 23 Mayıs Perşembe günü sona erecek.