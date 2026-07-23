Larkin’den Başkan Yıldırım’a ziyaret
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin, Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin, Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Erkek Basketbol Takımının yeni transferlerinden ABD asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin'i ağırladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan da yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı