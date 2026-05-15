SGK Haftası tenis turnuvası

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK personeli arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Tenis Federasyonu Güneybatı İllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali İnan, masa tenisi turnuvasının final karşılaşmalarını takip etti.

11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar, erkekler ve mix kategorilerinde toplam 80 sporcu mücadele etti. Turnuva, kurum personelinin yoğun ilgisi ve centilmence geçen müsabakalarla tamamlandı.

Final maçlarının ardından Ali İnan, SGK İl Müdürü Özkan Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette masa tenisine verdiği destek ve gösterdiği ilgiden dolayı Arslan'a teşekkür eden İnan, kendisine federasyon forması ile taşınabilir masa tenisi filesi hediye etti.

Ali İnan, kurumlar arasında düzenlenen sportif etkinliklerin hem sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de sporun yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı