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Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Türkiye Judo Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulunda mevcut başkan Sezer Huysuz, 137 oy alarak yeniden başkanlığa seçilmiştir. 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıklar ve altyapıya yapılan yatırımlar hakkında konuşan Huysuz, Türk judosunun geleceği için el birliğiyle çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Türkiye Judo Federasyonunun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda Sezer Huysuz, başkanlığa yeniden seçildi.

The Green Park Ankara Hotel'de yapılan genel kurulda, federasyon başkanlığı için mevcut başkan Sezer Huysuz ile Hüseyin Özkan yarıştı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, oylama öncesinde yönetim ve denetim kurulu raporları, geçmiş dönem faaliyetleri ile 2025-2026 yılları tahmini bütçeleri okunarak ibra edildi.

Genel kurula katılan 171 delegeden 163'ü oy kullandı. Oyların 137'sini alan Sezer Huysuz, yeniden Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Diğer aday Hüseyin Özkan ise 26 oy aldı, geçersiz oy çıkmadı.

Başkan Sezer Huysuz, yaptığı konuşmada, "Bugün 40 bine yakın aktif, 180 bin lisanslı sporcumuz var. Olimpiyatlarda da yarı finaller yaptık, iki üçüncülük elde ettik. Altyapıya ciddi yatırımlar yaptık, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalyanın geleceğini burada herkes biliyor. 2028'den sonra bir daha aday olmayacağımı da buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra ayrımız gayrımız yoktur. Hep beraber olimpiyat şampiyonluğu için çalışacağız." diyen Huysuz, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm kulüplerimize, tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Hüseyin Özkan bizim için bir olimpiyat şampiyonu, bir kıymetlimizdir, bu camianın da her zaman kıymetlisi olacaktır. Bu bir yarış, bundan sonra Türk judosu için hep birlikte neler yapabileceğiz ona bakacağız. Bizlere tekrar güven veren, bizleri onore eden bütün delegelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Katılan bütün herkese teşekkür ediyorum, camiamız için hayırlı olmuştur, bundan sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda inşallah hep beraber madalyalar almak nasip olur. Artık hep beraber çalışacağız ve Türk judosuna hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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