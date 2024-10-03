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Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Seçildi

Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Judo Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Sezer Huysuz, 137 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Huysuz, Türk judo camiasına hizmet etmeye devam edeceklerini ve 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini belirtti.

Sezer Huysuz, yeniden Türkiye Judo Federasyonu başkanı seçildi

Ercan ATA - Mikail KARAMAN / ANKARA, - TÜRKİYE Judo Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ve 8'inci Mali Kurulu'nda gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Sezer Huysuz, yeniden Türkiye Judo Federasyonu başkanı seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ve 8'inci Mali Kurulu'nu Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Sezer Huysuz ve eski milli judocu Hüseyin Özkan başkanlık için yarıştı. Seçimde toplamda 171 delegeden 163'ü oy kullandı. 137 oy alan Sezer Huysuz yeniden Türkiye Judo Federasyonu başkanı seçildi. Sezer Huysuz'un rakibi Hüseyin Özkan ise 26 oyda kaldı. Seçimde geçersiz oy çıkmadı.

'TÜRK JUDOSUNA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Federasyonda ayrımcılık olmayacağını ve hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Huysuz, "Camiamız için hayırlı olmuştur. Türk judosuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra, inşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya almak nasip olur hep beraber" dedi.

Sezer Huysuz'un yeni yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"İsmail Lepiev, Elmas Kapıcı, Oğuzhan Sürmeli, Alper Ayan, Bülent Kanık, Cengiz Güler, Cem Erdöl, Fatih Cürebal, Fikret Yıldız, Bilal Savdert."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sezer Huysuz Politika Türkiye Spor

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