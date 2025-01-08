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Sezer Huysuz, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Değerlendirdi

Sezer Huysuz, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Değerlendirdi
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylara ait fotoğraflarını inceledi ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Huysuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Huysuz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasını anlatan "Gol sevinci" adlı Oğuz Yeter'in çektiği fotoğrafa oy verdi.

Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hareketini gösteren fotoğrafı seçmesine yönelik de Huysuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her zaman hem olimpiyatlarda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk futboluna ve Türk sporuna karşı bir tavır vardı. Biz de burada bu yalnızlığı yaşadık, bu Türk milliyetçiliğinin hareketi bozkurt işaretiyle beraber Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi. Sonrasında Hollanda maçında Merih Demiral oynamış olsaydı belki de biz finale çıkacaktık, belki de kupayı alacaktık. Tabii burada her alanda Türklere karşı yapılan engelleme operasyonunu burada da görmüş olduk. Ama bu hareket gerçekten Türklerin bir simgesi, bu bir ırkçılık hareketi değil. Türk milliyetçiliğinde ırkçılık zaten yoktur, biz Osmanlı'dan bu yana da bu ırkçılığı hiç yaşatmadık, yaşatmıyoruz da bu hareket Türk insanın bir haykırışıydı. Bunu diğer mecralarda farklı alanlara çektiler."

Haber kategorisinde Huysuz, İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda Dabbagh ailesinden eşini kaybeden Filistinli kadının kocasının ayakkabısına sarılmasını anlatan "Acısına sarılmış" başlıklı Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı oyladı.

Doğal yaşam ve çevre kategorisinde ise Huysuz, "Çamur deryası" başlıklı Hussain Ali'nin çektiği fotoğrafı tercih etti.

Huysuz, Günlük Hayat kategorisinde "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı İsa Terli'nin çektiği fotoğrafa oy verdi.

"Özgür Suriye" kategorisinde bulunan fotoğrafları da inceleyen Huysuz, "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın sevincini anlatan Emin Sansar'ın çektiği fotoğrafı oyladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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