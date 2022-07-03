- Seyfettin Selim, 14. kez ağalık ihalesini kazandı

4 milyon 22 bin TL ile Kırkpınar ağalığını Selim kazandı

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 4 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecan devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 2 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile otel sahibi İlhan Tüdeş katıldı. Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 4 milyon 22 bin TL ile en yüksek teklifi veren Selim, bir kez daha ağalık ihalesini kazandı.

662. Kırkpınar Ağalık ihalesini kazanan 3 altın kemer sahibi Selim, 14. kez güreş ağalığı yapacak.