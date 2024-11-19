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Seydikemer'de Yıldız Kızlar Voleybol Seçmeleri Heyecanı

Seydikemer'de Yıldız Kızlar Voleybol Seçmeleri Heyecanı
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Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İlçe Seçmeleri, genç sporcuların kıyasıya mücadeleleriyle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, organizasyonun spor kültürü açısından önemine vurgu yaptı.

Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İlçe Seçmeleri heyecan dolu maçlarla başladı .

Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İlçe Seçmeleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Genç sporcular, kupa ve başarı hedefleri doğrultusunda kıyasıya bir yarış içine girdi.

Turnuvaya katılan genç yeteneklere destek vermek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur da maçları takip etti. Şumur, sporcuların sergilediği azim ve takım ruhunu övgüyle değerlendirirken, sporun öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimindeki önemine dikkat çekti. Ayrıca, Seydikemer'in gelecekte başarılı sporcular yetiştirme potansiyeline vurgu yaparak, bu tür organizasyonların gençler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Turnuvanın sonunda başarılı olan takımlar, Seydikemer'i temsil etme şansı bulacak. Genç sporcular, sergiledikleri performansla seyircilerden ve yetkililerden tam not aldı. Bu organizasyonun, Seydikemer'de spor kültürünün yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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