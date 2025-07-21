Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

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Milli tekvandocu Şevval Çakal, Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'ye şampiyonluk getirdi.

Milli tekvandocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde Rhine-Ruhr şehrinde devam eden FISU 2025 Dünya Üniveriste Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi tekvandoda kadınlar 62 kiloda temsil eden Şevval Çakal, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, Şevval ile oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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