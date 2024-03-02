Sevilla - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sevilla - Real Sociedad maçı nereden izlenir?

2 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sevilla - Real Sociedad maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sevilla - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sevilla - Real Sociedad CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sevilla- Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sevilla- Real Sociedad maçı ne zaman?

SEVİLLA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sevilla ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet platformlarında şifreli olarak sunulmaktadır. Aynı şekilde S Sport kanalı da Türksat uydusu, Kablo TV (240 numara), Tivibu (73 numara), Turkcell TV+ (77 numara), Vodafone TV (11 numara) üzerinden ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Sevilla-Real Sociedad maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacak. Maç, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda gerçekleşecek.