Servet Çetin: 52 puanla ligi bitiriyoruz

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Sarıyer, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, dostluk içinde geçen bir maç olduğunu ifade ederek, "Ligi iyi yerde bitirmek istiyorduk. Geldiğimiz zaman çok kötü durumda aldık ve maksimum puanlar almak istiyorduk. Bugün de dostluk içinde geçen maçı galip gelerek 52 puanla ligi bitirmiş oluyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok zor yerlerden buralara geldik. Bizim için iyi bir bitiriş oldu. Bodrum'a da oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. İyi bir takım, favori adaylarından bir tanesi. Onların da yolları açık olsun inşallah, onlar da başarılı olurlar" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı