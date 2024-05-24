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Serkan Şen Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörü Oldu

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ege Yıldızları Hokey Takımı Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Hokey Başkanlığı tarafından Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğü görevine getirildi. Şen, milli takımlarda yapılacak olan Avrupa Hokey Şampiyonaları'nda antrenörlük yapacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ege Yıldızları Hokey Takımı Antrenörü Serkan Şen, Türkiye Hokey Başkanlığı tarafından Türkiye Kadın Hokey Milli Takımları Antrenörlüğü görevine getirildi.

Serkan Şen, 6 Temmuz 2024 tarihinde Polonya'nın Walcz şehrinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Hokey 5S Avrupa Hokey Şampiyonası, 16-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek U21 Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası ve 21-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa'nın Douai şehrinde gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası'nda milli takım antrenörlüğü yapacak.

Serkan Şen, Muğla Hokey takımlarında elde ettikleri başarıları milli takımlarda da sürdürmek istediğini belirterek, "Ülkemizi ve Muğlamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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