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Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığını öğrenen Batuhan Karadeniz adeta delirdi

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Eski futbolcu Serhat Akın'ın dün gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradığı anları canlı yayında öğrenen Batuhan Karadeniz, bir anda sinirden deliye döndü. Meslektaşına sahip çıkan Karadeniz, "Kapatın abi yayını, yazıklar olsun...Bu kadar da olmaz, Allah kahretsin" diyerek yayından ayrıldı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" dedi.

"ALLAH KAHRETSİN"

Akın'ın saldırıya uğradığını canlı yayında öğrenen Batuhan Karadeniz, sinirlenerek yayını terk etti. Karadeniz, meslektaşı için 'Kapatın abi yayını, yazıklar olsun...Bu kadar da olmaz, Allah kahretsin' ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığını öğrenen Batuhan Karadeniz adeta delirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Metin:

Ülkeyi yaşanmaz hale getirdi Erdogan.?

13
13
yanıtYanıtla
Selim AYDOĞAN:

Sıranı bekle

0
9
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