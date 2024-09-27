Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığını öğrenen Batuhan Karadeniz adeta delirdi

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" dedi.

"ALLAH KAHRETSİN"

Akın'ın saldırıya uğradığını canlı yayında öğrenen Batuhan Karadeniz, sinirlenerek yayını terk etti. Karadeniz, meslektaşı için 'Kapatın abi yayını, yazıklar olsun...Bu kadar da olmaz, Allah kahretsin' ifadelerini kullandı.