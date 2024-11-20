Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralanan ve operasyon geçiren eski milli futbolcu Serhat Akın, hakkında yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan soruşturma başlatılan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

"HERKES YERİNİ VE HADDİNİ BİLECEK"

Serhat Akın, Instagram paylaşımda, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe'de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma içerisinde, Karadağ-Türkiye maçında ekrana gelen ve gündem olan yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş karşılaşmalardaki bahis reklamları yer aldı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur" dedi.