Sergio Cordova Corendon Alanyaspor'dan Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova'nın BSC Young Boys'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, Cordova'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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