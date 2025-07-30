Sergio Cordova Corendon Alanyaspor'dan Ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.