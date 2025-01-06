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Sergen Yalçın'dan red yiyen Beşiktaş'ın hedefinde üç teknik direktör var

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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme sonrası Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'a bakmak üzere görevi kabul etmemesi sonrası, siyah beyazlılar teknik direktör arayışına girdi. Rotayı yabancı teknik direktöre çeviren Beşiktaş'ın hedefinde üç isim bulunuyor. Bu isimler; Slaven Bilic, Edin Terzic ve Razvan Lucescu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme tamamlandı. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti. Siyah beyazlılar bu gelişmenin ardından rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah beyazlılar bu gelişmenin ardından rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi.

SLAVEN BİLİC: 2013-2015 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Kısa süre içerisinde kendisiyle temasa geçilip görüşme sağlanacak.

EDİN TERZİC: Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.

RAZVAN LUCESCU: PAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Rumen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği belirtildi. O yüzden bu ihtimal itibariyle düşük.

Yalçın, Adalı ile görüşmesi hakkında, "Çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Ben kimseyi bekletmedim. Kardeşim 2 senedir tedavi görüyor. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim" dedi.

Sergen Yalçın'dan red yiyen Beşiktaş'ın hedefinde üç teknik direktör var
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

sıradaki tazminat verecekleri teknik direktörü seçiyorlar ;) ;)

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bir tane akıllı bilinçli insan başkan olmaz mı beşiktaşa sezonu serdar topraktepe ile bitirin demek için alim mi olmak lazım küme düşmez 5 e girerse girer başka da bir numara yok 5-6 ay için bu ne telaş yabancı diye öleceksiniz 2 yılda 10 tane hoca geldi gitti çok istiyosan al bir yerli hoca sezonu bitirsin ona da gerek yok ta neden bir tane bilinçli akıllı adam çıkmıyo burada

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

serdar hoca ile devam edin neyin derdindesiniz.sezon başında yeni hoca getirirsiniz,kadro hocanın isteğine göre kurulur.şimdi jhoca getireceksin,transfer yapacaksın,elindeki oyuncuları göndereceksin,masraf üstüne masraf.

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