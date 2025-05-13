Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın sarı kırmızılılar için sezonu değerlendirirken Avrupa macerası için de sert eleştirilerde bulundu.

"TAM BİR FİYASKO"

KAFA Sports adlı Youtube programına konuşan Yalçın, " Galatasaray, Avrupa'da ciddi yaralar aldı. Avrupa'da çok başarısızlar onu söyleyeyim. Galatasaray, Avrupa'da inanılmaz başarısız tam bir fiyasko yaşadı bu sene. Kadro kalitesinin altında olan takımlara elendi. Barcelona, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Sevilla... Onlara kaybedebilirsin ama Avrupa'da oynadığı takımlar çok seviye altı takımlardı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Kendi kadrosunun yarısı bile değerinde olmayan takımlara karşı kaybettiler. Onlar da en büyük başarısızlığı Avrupa'da yaşadılar. Önümüzdeki sene bilmiyorum nasıl bir planlama var orada da. Nasıl bir kadro kurulacak, transfer organizasyonu nasıl olacak onu bir göreceğiz ondan sonra tekrar yorumlarız durumu ama Galatasaray hak ederek, çok başarılı bir sezon geçirdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.