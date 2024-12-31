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Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti

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Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın, yeni yönetimle birlikte hemen göreve başlamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Yalçın, kamuoyundaki 'Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor' yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğunu belirtti. Eğer Yalçın, kendisine sunulan şartlara 'Evet' derse yılbaşından sonra takımın başında olacak.

Adı sürekli Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan başarılı teknik adam Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Karta'da Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın'ın kamuoyundaki, "Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi.

GÖREVE BAŞLAYACAK

Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe de ekibinde yer alacak.

TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Adalının, bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi. Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi. Adalı'nın, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray a sallamasının sebebi buydu demekki. Neymiş hakemlerden en az zarar gören GS imiş, hani daha geçenlerde Galatasaray a yapılan ağır haksızlıkları konuşuyordun? Rey manajın barış a yaptığı ağır faule 10 maç ceza verilmeli diyordun çok ayıp diyordun Sergen. Ve daha buna benzer nice şeyler söylüyordun Galatasaray ın çok haksızlık gördüğü ile ilgili. DEMEK Kİ SALINCAKÇI KULÜBE GİREBİLMENİN İLK ŞARTI YALAN SÖYLEMEK İMİŞ, İLK ŞART GS A HAKSİZ YERE SALLAMAK İMİŞ...

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Galatasaray'ı eleştirmesi son derece isabetli ve cesurca bir davranıştı.. Kim ne derse desin. 10 senede 6 kere şampiyon olan ve tüm kritik maçlarda, lehine yapılan hakem hataları ile maçları kazanan ve katiyyen kart görmeyen bir takım hakkında hakikatleri söylemesin mi adam? Helal olsun Sergen.. Umarım muvaffak olursun.

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