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Sergej Jakirovic: 'Kaybetmemeyi hak etmiştik'

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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu belirten Jakirovic, kazanılan her puanın önemine vurgu yaptı.

- Sergej Jakirovic: "Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmiştik"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic:

"Yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu"

"Kazandığımız her puan çok önemli"

İSTANBUL - Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçının ardından, "Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok büyük mücadele ortaya koydular. 9 oyuncumuz eksikti, sarı ve kırmızı kart cezalılarımız vardı. Hafta içi çalışmalarımızda bugünkü gibi kenarlarda boşluk bulabileceğimizi ön görmüştük. Fenerbahçe arkada boşluk bırakıyordu. Biz de bunu kullanarak 3 gol attık. Bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik" ifadelerini kullandı.

"Yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu"

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki zaaflarına çalıştıklarını belirten Jakirovic, "Yakaladığımız kontratak fırsatlarda Mert ve Osayi'nin arkasına geçebilme adına odaklanmıştık. Bu yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bunu da bir ölçüde yaptık. Fenerbahçe'nin Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var. Bu konuda orta yapabileceklerini ön görmüştük" diye konuştu.

"Kazandığımız her puan çok önemli"

Şampiyonluğa direkt etki edecek sonuç aldıkları ile ilgili gelen soruya 48 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk yarışı ile ilgilenmiyorum. Bizim başka hedefimiz var. Oynadığımız maçlarda kazandığımız her puan çok önemli" yanıtını verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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