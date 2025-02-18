Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol

Serebral Palsili Paralimpik Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in Başarı Hikayesi

Serebral Palsili Paralimpik Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, annesi Nuray Eğilmez'in desteğiyle 2028 Paralimpik Oyunları'na odaklandı. Yüzmeyi özgürlük olarak tanımlayan Eğilmez, sporun engelleri aşmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine başladı.

2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk Almanya'da giydi.

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile antrenman yapan Eğilmez, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez de tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirmek zorunda olan başarılarıyla gurur duyduğu oğlunu hiç yalnız bırakmıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan Mehmet Bakır Eğilmez, AA muhabirine, yüzmenin kendisi için "özgürlük" anlamına geldiğini söyledi.

Yüzerken iyi hissettiğini dile getiren Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral Palsili bireylere ve farklı hastalıklara sahip insanlara spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin." dedi.

Katıldığı yarışlardan genellikle başarıyla döndüğünü dile getiren Eğilmez, "Yaklaşık 70 madalyam var. Çok mutluyum. Bu duygular anlatılmaz yaşanır." ifadesini kullandı.

Eğilmez, spor hayatında en büyük desteği annesi Nuray Eğilmez'den aldığını dile getirerek, yüzmeye başladığından beri birlikte çalıştığı antrenörü Mehmet Bayrak'a da teşekkür etti.

"Başarılarıyla gurur duyuyorum"

Oğluna 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu söyleyen Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne dahil edilmesiyle daha fazla antrenman ve yarışa katılma imkanı bulduklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde antrenman için havuza gittiklerini anlatan anne Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım." dedi.

Engelli bireylerin hayata katılmasının önemini vurgulayan Eğilmez, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Spor
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.