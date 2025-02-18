Serebral Palsili Paralimpik Yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in Başarı Hikayesi

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine başladı.

2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk Almanya'da giydi.

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile antrenman yapan Eğilmez, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez de tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirmek zorunda olan başarılarıyla gurur duyduğu oğlunu hiç yalnız bırakmıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan Mehmet Bakır Eğilmez, AA muhabirine, yüzmenin kendisi için "özgürlük" anlamına geldiğini söyledi.

Yüzerken iyi hissettiğini dile getiren Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral Palsili bireylere ve farklı hastalıklara sahip insanlara spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin." dedi.

Katıldığı yarışlardan genellikle başarıyla döndüğünü dile getiren Eğilmez, "Yaklaşık 70 madalyam var. Çok mutluyum. Bu duygular anlatılmaz yaşanır." ifadesini kullandı.

Eğilmez, spor hayatında en büyük desteği annesi Nuray Eğilmez'den aldığını dile getirerek, yüzmeye başladığından beri birlikte çalıştığı antrenörü Mehmet Bayrak'a da teşekkür etti.

"Başarılarıyla gurur duyuyorum"

Oğluna 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu söyleyen Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne dahil edilmesiyle daha fazla antrenman ve yarışa katılma imkanı bulduklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde antrenman için havuza gittiklerini anlatan anne Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım." dedi.

Engelli bireylerin hayata katılmasının önemini vurgulayan Eğilmez, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor." diye konuştu.