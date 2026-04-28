Serdar Dursun: Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz

KOCAELİSPOR forması giyen Serdar Dursun, "Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an 36 puanımız oldu. Şu an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" dedi.

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligin 6'ncı haftasında Kocaelispor'a katıldığını ve ondan önce sadece 1 puanları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Şu an 36 puan topladık. Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" ifadelerini kullandı.

'7 GOL, 1 ASİSTLE OYNUYORUM'

Sezon içindeki kendi performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6'ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına şaşırırken, "Tedesco için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu