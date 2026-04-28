Serdar Dursun: Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligin 6'ncı haftasında Kocaelispor'a katıldığını ve ondan önce sadece 1 puanları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Şu an 36 puan topladık. Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" ifadelerini kullandı.

'7 GOL, 1 ASİSTLE OYNUYORUM'

Sezon içindeki kendi performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6'ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına şaşırırken, "Tedesco için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı