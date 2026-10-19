Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şenol Güneş, milli takımlarda Türk antrenör yetiştirilmesi gerektiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şenol Güneş, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki 3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençlerle buluştu. Güneş, milli takımlarda oyuncu ve antrenörün Türk olması gerektiğini belirterek antrenörlerimizi kendimizin üretmemiz ve bulmamız gerektiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyuncu da antrenör de benim için Türk olsun. Milli takımlarda kesinlikle antrenörümüzü kendimiz üretebilmeliyiz ve bulmalıyız." dedi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması"nda gençlerle bir araya gelen Güneş, futbol kariyeri ve mesleki tecrübelerini paylaştı.

Çocukluk yıllarından itibaren çok çalıştığını ve 15 yaşında ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığını aktaran Güneş, futbola başladıktan sonra ilk defa Trabzon'un dışına çıktığını anlattı.

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü yaptığı dönemde 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün yalnızca sportif başarı olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımı ve itibarı açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Milli takımda sportif başarının yanı sıra sevilen bir ekip oluşturduklarını ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya üçüncüsü olarak ülkeye geri döndük. Saha sonucu bir göstergedir. Herkesin katkı yaptığı bir işte başarmamak mümkün değil. Döndüğümüzde sadece Türkiye'de değil, Orta Asya'da, Afrika'da bütün Müslüman devletlerinde gurur ve sevgi gördük. Aynı zamanda Avrupa'da da takdir gördük. O maçların bitiminde FIFA'nın dünyadan antrenörlerin olduğu bir toplantısına katıldım. Oraya konuşmacı olarak katıldım. Bu benim için gurur verici bir olaydır. FIFA toplantısında izleyen değil, konuşan hoca konumuna gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Tarihe bir damga."

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nda yabancı teknik direktörlerin görev yapmasıyla ilgili soruya, "Oyuncu da antrenör de benim için Türk olsun. Milli takımlarda kesinlikle antrenörümüzü kendimiz üretebilmeliyiz ve bulmalıyız. Türkiye'de yabancı oyuncu fazlalaştıkça yabancı antrenör de fazlalaştı. Milli takımda olması gereken budur. Türkiye'de bir sürü genç arkadaşlarımız var. Hepsi de yapabilecek durumdadırlar." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Ve bomba patladı! Montella'nın yerine gelecek ismi tahmin edemezsiniz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görüntü bugün kaydedildi! Askeri kamp cansız bedenlerle dolup taştı
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi

Türkiye bu esnafı konuşuyor! İnanmayacaklar için kamera kaydı da var
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcının babası son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi