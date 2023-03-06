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Şenol Güneş'in prensine dev teklif! Performansıyla göz dolduran Cenk tosun Amerika'nın yolunu tutuyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun'a Amerika Major Ligi ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. Amerikan temsilcisinin Cenk için siyah-beyazlı kulübe teklif yaptığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlılarda 3'üncü dönemini geçiren 31 yaşındaki golcü, Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Takımı sırtlamaya devam ederken yıldız oyuncuya yurt dışından da teklifler geliyor. NTV Spor'un haberine göre MLS ekiplerinden Chicago Fire, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

MLS ekibi Beşiktaş ile görüşmelere başlarken Cenk Tosun'a da 3 yıllık sözleşme teklif etti. Cenk'e 3 yıl için toplam 9 milyon dolar ücret öneren ABD ekibinin teklifi yıllık 2,5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor.

Chicago Fire transferin tamamlanması halinde Beşiktaş'a bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ve Cenk Tosun'un teklife henüz cevap vermediği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak.

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini geçiren Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 24 mücadelede 12 gol atarken 2'de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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