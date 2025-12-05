Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Ara transfer dönemine hazırlanan Beşiktaş, Avrupa'da geniş bir tarama yürütüyor. Fatih Karagümrük maçından sonra açıklama yapan Asbaşkan Murat Kılıç, takıma 4-5 takviye yapılacağını duyururken, teknik direktör Sergen Yalçın da scout ekibinin yoğun mesai harcadığını vurgulamıştı.

Bu çalışmalar doğrultusunda, Lorient–Nice karşılaşmasını yerinde takip eden Beşiktaş scoutunun Sambou Soumano için olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

SOU MANO MAÇTA PARLADI

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın radarına giren Lorient'li golcü, Nice maçındaki performansıyla dikkat çekti. Lorient'in 3-1 kazandığı mücadelede 2 gol atan Soumano, 1.26 gol beklentisiyle oynayarak analiz ekiplerinden tam not aldı. Transfer konusunda nihai karar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapora göre şekillenecek.

ÇOK YÖNLÜ VE HIZLI BİR FORVET

24 yaşındaki Sambou Soumano, özellikle sürati, dripling becerisi ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkıyor. Fizik gücü ve pres katkısıyla modern santrfor profiline uyan Senegalli golcü, gerektiğinde forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabiliyor.

SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI

Lorient ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Soumano'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Ligue 1'de 14 maçta 4 gol, 2 asist üreten genç forvet, Rennes, Brest ve Nice karşılaşmalarında ağları havalandırdı; Lille ve Monaco maçlarında asist yaptı.