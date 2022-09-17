Sen neymişsin Berisha! Fenerbahçe'den kiralandı, Bayern Münih'e kabusu yaşattı

Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg, sahasında Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha kaydetti. İsviçreli forvet, attığı gol ile Bayern Münih'e bu sezon ilk yenilgisini tattırdı.

Augsburg ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

BERISHA SİFTAH YAPTI

Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İsviçreli golcü, bu sezon ilk golünü Bayern Münih'e attı. Berisha ayrıca attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi ve Alman devine bu sezon Bundesliga'da ilk mağlubiyetini tattıran isim oldu.

BAYERN MUNİH SERBEST DÜŞÜŞTE

Bundesliga'ya 3'te 3 yaparak başlayan Bayern Münih, son 3 haftada aldığı beraberliklerin ardından Augsburg mağlubiyeti ile birlikte üst üste 4. puan kaybını yaşamış oldu.