Sen ne yaptın Jorge Jesus! Fenerbahçe'ye Süper Lig'de çılgın bir rekor kazandırdı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni bir rekora imza attı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk altı hafta itibarıyla 20 kez fileleri havalandırarak en fazla gol attığı sezona ulaştı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5 golle geçerken, sarı-lacivertliler yeni bir rekor kırdı.

LİG TARİHİNDE BENZERİNİ YAŞAMADI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde uzun yıllardır sergilediği performansların çok ilerisinde bir efor ortaya koyarken, attığı goller ile şimdiden Süper Lig'e damga vurdu. Opta'nın verilerine göre Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

GEÇEN SEZONUN ÇOK ÖNÜNDE

Ayrıca Geçen sezon Süper Lig'de sadece bir maçın ilk yarısında rakip filelere üç gol gönderebilen Fenerbahçe (vs Çaykur Rizespor), bu sezon henüz yedinci haftada bunu iki kez başardı (vs Alanyaspor & Kasımpaşa).