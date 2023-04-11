Selahattin Baki'nin Erden Timur için kullandığı ifadeyi duyanlar kulaklarına inanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki sert açıklamalarda bulundu. Baki; MHK, Lale Orta, Galatasaray Kulübü ve Erden Timur'u hedef aldı.

"RACONSUZLUK"

Selahattin Baki, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un canlı yayında belge açıklamasına "Raconsuzluk" yorumunu yaptı.

Baki'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim.

"HİÇBİR ŞEY AÇIKLAMAYACAKLAR"

Klasik açıklamalar... Madem herkes için adalet, Türk futbolunun bekası için ellerindekileri açıklasınlar. Ama hiçbir şey açıklamayacaklar.

"BÜYÜK RACONSUZLUK"

Bununla ilgili bir tek şunu söyleyebilirim, bunlar birçok yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin, bazen kulüp yetkililerinin fiyat arttırmak için teklif yaptıkları doğrudur. Bunu canlı yayında, büyük bir zafermiş gibi masaya koymak bana göre büyük bir raconsuzluk. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik. Fenerbahçe olarak girmeyiz de."