Seçimi kaybeden Ali Koç'un sesinin titrediği anlar



Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Sadettin Saran 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alarak başkanlığa seçildi. Seçim sonrası Saran'ı tebrik için kürsüye gelen Koç kongre üyelerinden tepki aldı. Konuşması sırasında yine yuhalanan Koç'un o anlarda sesinin titrediği görülürken kongre üyelerine dönerek, "Bari burada saygılı olun" dediği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkanlığa seçildi. Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

SADETTİN SARAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

ALİ KOÇ'UN SESİ TİTREDİ: BARİ BURADA SAYGILI OLUN

Konuşması sırasında yine yuhalanan Koç'un o anlarda sesinin titrediği görülürken kongre üyelerine dönerek, "Bari burada saygılı olun" dediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Koç ilk açıklamasında, "Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" dedi.

"DÜŞMANI DIŞARIDA ARAMANIN ZAMANI"

Ali Koç ayrıca "Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı" sözlerini sarf etti.

