Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler

Fenerbahçe'de seçimleri kaybeden Ali Koç yaptığı ilk açıklamada, "Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'u bugün toplandı. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşen seçimde tüm oylar sayıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi böylece bitmiş oldu.

24 BİN 732 KİŞİ OY KULLANDI

49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

ARADAKİ FARK 257

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

ALİ KOÇ'TAN İLK SÖZLER

Seçimi kaybeden Ali Koç ise ilk açıklamasında dikkat çeken sözler kullandı. Koç ilk açıklamasında, "Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" dedi.

"DÜŞMANI DIŞARIDA ARAMANIN ZAMANI"

Ali Koç ayrıca "Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı" sözlerini sarf etti.