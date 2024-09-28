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Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 Yendi

Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 Yendi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65'lik skorla mağlup etti.

Urla Belediyesi : 78-65

Mustafa ERCAN/MERSİN,

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl Yeşildağ

SEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26

URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 43-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59

Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3'ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Urla Belediyesi Basketbol Türkiye Mersin Kadın Spor

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