Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 Yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65'lik skorla mağlup etti.
Urla Belediyesi : 78-65
Mustafa ERCAN/MERSİN,
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Furkan Ünlü, Hasan Korkmaz, Anıl Yeşildağ
SEÇİL KAUÇUK MERSİN: Ecek Kazar 9, Binnur Gülcan Aydoğmuş 8, Hilal Bayraktar 10, Elif Nur Ayhan 15, Yağmur Yıldız 10, Kurstyn Shammar Harder 26
URLA BELEDİYESİ: Keiunna Chantale Walker 23, Eda Şahin 2, Şevval Oyan 8, Mısra Albayrak 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 14, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu 2, Hatice Öztosun 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 43-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59
Türkiye Kadınlar Basketbol Lig 3'ncü haftasında Seçil Kauçuk Mersin, Urla Belediyesi'ni 78-65 yendi.