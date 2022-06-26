Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımın başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'i getiren sarı-lacivertli takım, dış transferde bir oyuncuya daha imza attırdı. Daha önce Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak İsrail takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen ve 2018 yılında Türk pasaportu alan Scottie Wilbekin ile 3 yılık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli ekip, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Scottie Wilbekin'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Dimitris Itoudis Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title