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Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

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Real Madrid'deki çıkışını EURO 2024'te de sürdüren Arda Güler, İspanya'da büyük ilgi görüyor. Genç futbolcunun performansı sonrası Real Madrid'de adeta Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor. EURO 2024'te 1 gol 2 asistle oynayan Arda'nın forma satışları patladı. Arda Güler, takımda Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSPANYA'YI SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'deki şahane çıkışını EURO 2024'te de sürdürmeyi başaran milli gururumuz, gösterdiği performans İspanya'da da büyük yankı uyandırdı.

EN ÇOK FORMASI SATILAN 5. OYUNCU OLDU

Defanca Central'de yer alan habere göre Real Madrid taraftarlarının Arda Güler sevgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde gösterdiği performansın ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren genç yeteneğin forma satışları adeta patladı. Arda, Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

A Milli Futbol Takımı Real Madrid Arda Güler İspanya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Muhammet İskender:

Helal olsun paşama..

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