Satışa çıkarılan Liverpool'a akla hayale gelmeyecek teklif! Tarihe geçecekler

Satışa çıkarılan Liverpool'a en ciddi teklif Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan geldi. İngiliz devi, 3.75 milyar euroluk bir ilk teklif veren konsorsiyuma satılırsa Premier Lig tarihinin en pahalı satışı gerçekleşmiş olacak.

Fenway Sports Group tarafından satışa çıkarılan Liverpool'a tarihi bir teklif geldi. Suudi-Katar ortak konsorsiyumumu, İngiliz devini satın almak için harekete geçti.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Dış basında yer alan haberlere göre, Suudi-Katar ortak konsorsiyumu, Liverpool'u satın almak için Fenway Sports Group'a 3.75 milyar euroluk bir teklif verdi.

TARİHE GEÇECEK

Liverpool'un 3.75 milyar euroya Suudi-Katar ortak konsorsiyumuna satılması durumunda bir ilk gerçekleşecek. Kırmızılar, 3.2 milyar euroya satılan Chelsea'nin tahtına oturarak Premier Lig tarihinin en pahalı satışını yaşayan kulüp olacak.