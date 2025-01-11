Sasha Vezenkov, Euroleague'de Haftanın MVP'si Oldu

THY Euroleague'de 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu.

THY Euroleague'de 20. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan ekibi Olympiakos'un evinde Alman takımı Bayern Münih'i 112-69'luk skorla mağlup ettiği müsabakada tarihi bir performans sergileyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, karşılaşmada 45 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynayarak 52 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, ligde 2024-2025 sezonunun en yüksek verimlilik puanını elde ederken, aynı zamanda attığı 45 sayıyla da tüm zamanlarda bir maçta en fazla sayı kaydeden 3. basketbolcu oldu.

Sasha Vezenkov bu sezonki 4, toplamda da 13. kez haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL