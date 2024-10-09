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Sarız Anadoluspor, Yenilginin Ardından Şampiyonluk Hedefliyor

Sarız Anadoluspor, Yenilginin Ardından Şampiyonluk Hedefliyor
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Kayseri 1. Amatör Küme takımı Sarız Anadoluspor, sezonun ilk haftasında yaşadığı yenilginin üzüntüsünü yaşıyor. Kulüp Başkanı Erkan Çiçek, telafi edeceklerini ve Süper Amatör Küme'ye yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Sarız Anadoluspor, ilk hafta mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Kulüp Başkanı Erkan Çiçek, yenilgiyi telafi edeceklerini ifade ederek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Sarız Anadoluspor lige istediği gibi başlayamadı. Yeni bir yapılanma içerisinde olan Sarız ekibi, hedefini Süper Amatör Küme olarak belirledi. Kulüp Başkanı Erkan Çiçek, ilk hafta yenilgisini telafi edeceklerini ve ilerleyen haftalarda hedefe adım adım yürüyeceklerini söyledi. Başkan Çiçek, "Lige galibiyet ile başlamak istedik. Golü de bulduk. Ancak üstünlüğümüzü koruyamadık. Önümüzdeki haftalarda galibiyetlere başlayarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu sezon hedeflerinin öncelikle Süper Amatör Küme'ye yükselmek olduğunu da belirten başkan Çiçek, "Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak. Umarım bunu başarırız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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