Sarıyer, Şenol Can ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 42 yaşındaki teknik direktör, kariyerine 2020'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'te görev alarak başladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Can ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
42 yaşındaki Şenol Can, 2020'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK'te görev yaptı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor