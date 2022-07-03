Sarıyer Kulübünde başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer Kulübünde başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Sarıyer Kulübünde başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarıyer Kulübü Tesisleri'ndeki kongreye tek aday olarak giren Kavaloğlu lacivert-beyazlıların yeni başkanı oldu.

Selçuk Kavaloğlu'nun yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Derya Gülgeç, İsmail Geçim, Salim Kain, Av. Emre Talat, Oğuzkan Yüksel, Mustafa Salepçioğlu, Hakan Dede, H. Murat Demirkıran, Çağrı Meker, Can Ünsalan, Alihan Genç, Sinan Yüksel, Mehmet Mescier, Aydın Yılmaz.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Sarıyer Selçuk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title