Sarıyer Kulübünde başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarıyer Kulübü Tesisleri'ndeki kongreye tek aday olarak giren Kavaloğlu lacivert-beyazlıların yeni başkanı oldu. Selçuk Kavaloğlu'nun yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Derya Gülgeç, İsmail Geçim, Salim Kain, Av. Emre Talat, Oğuzkan Yüksel, Mustafa Salepçioğlu, Hakan Dede, H. Murat Demirkıran, Çağrı Meker, Can Ünsalan, Alihan Genç, Sinan Yüksel, Mehmet Mescier, Aydın Yılmaz. AA / Emrah Oktay - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sarıyer Selçuk Spor Haberler

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