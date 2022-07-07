Sarıyer'de sportif direktörlüğe Yakup Ateş getirildi - Haberler

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Sarıyer'de sportif direktörlüğe Yakup Ateş getirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sarıyer'de sportif direktörlüğe Yakup Ateş getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer sportif direktörlüğe Yakup Ateş'i getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer sportif direktörlüğe Yakup Ateş'i getirdi.

Asbaşkanlar İsmail Geçim ve Çağrı Meker ile masaya oturan Yakup Ateş ile lacivert-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Gerçekleşen imza sonrası konuşan futbol şube sorumlusu İsmail Geçim, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta sportif direktör Yakup Ateş'i bünyemize katarak gücümüze güç kattık. Yakup Ateş tecrübeli bir isim ve görevinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Yakup Ateş ise "Camiaya uzak bir isim değilim. Doğma büyüme Sarıyerliyim. Şimdi de sportif direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Sarıyer'in başarısı için çok çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yakup Ateş Sarıyer Futbol Spor Haberler

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