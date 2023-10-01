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Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Berka Buser Özden, Eylül Durgun, Leban, Strunjak, (Selin Navruz, Alara Altundağ, Ceren Baysal)

Sarıyer Belediyespor: Alexanddria, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Simonenko, Merve Nezir)

Setler: 25-23, 12-25, 18-25, 20-25

Süre: 105 dakika (28, 23, 28, 26)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Ezgi Arslan voleybol Sigorta Sarıyer Spor Haberler

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