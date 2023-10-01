Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Berka Buser Özden, Eylül Durgun, Leban, Strunjak, (Selin Navruz, Alara Altundağ, Ceren Baysal)
Sarıyer Belediyespor: Alexanddria, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Simonenko, Merve Nezir)
Setler: 25-23, 12-25, 18-25, 20-25
Süre: 105 dakika (28, 23, 28, 26)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor