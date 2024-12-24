Sarı Kırmızı Kareler Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında kazananlara ödülleri verildi. İHA Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın da ödüle layık görüldü.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 22. kez düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' Fotoğraf ve İçerik Yarışması ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri ile medya mensupları katıldı.

2024 yılının en iyi 12 karesinin seçildiği ödül töreninde İHA Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın da mansiyon ödülü aldı. Ödüle layık görülen basın mensuplarına plaketleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi. - İSTANBUL