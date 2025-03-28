Şanlıurfaspor'un Mağlubiyeti ve Teknik Direktör Cihat Arslan'ın Değerlendirmesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Hem futbol olarak hem kadro yapısı olarak onlar oyuncu değiştirdikçe güçlendi, biz oyuncu değiştirerek güç kaybettik. Bu maç kaybedildi ama belirli noktaya kadar direncimizi koruduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Düzenli bir takıma karşı oynadık. Hem futbol olarak hem kadro yapısı olarak onlar oyuncu değiştirdikçe güçlendi, biz oyuncu değiştirerek güç kaybettik. Bu maç kaybedildi ama belirli noktaya kadar direncimizi koruduk. 1-2 pozisyonuna da girdik. Belki biz atsaydık farklı olabilirdi. Umarım sevgi ve kardeşlik kazanır" diye konuştu. - ANKARA