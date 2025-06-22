Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro

Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro
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Şanlıurfaspor'dan Metz'e transfer olan Gabonlu defans oyuncusu Michel Mboula'nın serbest kalma bedeli açıklandı. Metz, Mboula'yu 13 milyon euro karşılığında transferine izin verecek.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Metz, kış transferinde 2. Lig'e düşen Şanlıurfaspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Gabonlu savunma oyuncusu Michel Mboula ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı ve serbest kalma maddesini de güncelledi.

SERBEST KALMA MADDESİ

2. Lig ekibi Metz, Şanlıurfaspor'dan 150 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Mboula'nın serbest kalma maddesini yaptığı yeni kontratta güncelleyerek 13 milyon euro olarak belirledi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Michel Mboula, Şanlıurfaspor formasıyla 34 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist yapmıştı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çeken Mboula Metz'e transfer olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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