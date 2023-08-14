Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yenerek galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor, kendi sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Muhammet Arslantaş ve Abdullah Aydın'ın golleriyle galibiyete ulaşan Şanlıurfaspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.