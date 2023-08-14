Şanlıurfaspor, Altay'ı 2-1 yenerek galibiyetle başladı
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor, kendi sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Muhammet Arslantaş ve Abdullah Aydın'ın golleriyle galibiyete ulaşan Şanlıurfaspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Muhammed Ali Meteoğlu, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, N'Diaye, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk. 69 Adem Eren), Al Hassan Toure (Dk. 69 Rogers), Abdullah Adın, Oliver Thill (Dk. 89 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 59 Barış Ekincier), Muhammet Arslantaş
ALTAY: Eren - Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya (Dk. 78 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü (Dk. 61 Sefa Özdemir) Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Murat Uluç), Zeki Yıldırım, Caner Baycan (Dk. 61 Onur Efe), Deniz Kadah (Dk. 61 Arda Gezer), Paixao
GOLLER: Dk. 6 (P) Muhammet Arslantaş, Dk. 57 Abdullah Aydın, ( Şanlıurfaspor ) - Dk. 63 Paxiao (Altayspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Muhammet Arslantaş, ( Şanlıurfaspor ) Zeki, ( Altay )
1'nci Lig'in 1'inci hafta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.
4'üncü dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı Toure ceza sahasına girdikten sonra rakibini müdahalesiyle yerde kalınca hakem Muhammed Ali Meteoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
6'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Arslantaş penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57'nci dakikada Şanlıurfaspor farkı 2'ye çıkarttı. Cumali'nin pasında kale önünde topla buluşan Abdullah Aydın'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
63'üncü dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Zeki'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paxiao'nun sert şutunda top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.