Haberler

Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool–Manchester City karşılaşmasının bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü dev ekranda gösterimi, futbolseverlerin ilgisini çekti.

  • Liverpool-Manchester City maçı bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü ekranda canlı yayınlandı.
  • Maçın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı.

İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelelerinden Liverpool– Manchester City karşılaşması, bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü ekranda canlı olarak yayınlandı. Maçın net görüntü kalitesi dikkat çekti.

FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Dev ekranda izlenen karşılaşma, işletmede bulunan futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Yüksek çözünürlüklü yayın sayesinde maçın her anı detaylarıyla takip edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Liverpool–Manchester City maçının bu şekilde izlenmesine ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi topladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti

Polis memurunun evinde akılalmaz ölümü! Dikkatsizliği sonu oldu
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi