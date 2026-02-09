Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi
Liverpool–Manchester City karşılaşmasının bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü dev ekranda gösterimi, futbolseverlerin ilgisini çekti.
- Liverpool-Manchester City maçı bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü ekranda canlı yayınlandı.
- Maçın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı.
İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelelerinden Liverpool– Manchester City karşılaşması, bir işletmede kurulu yüksek çözünürlüklü ekranda canlı olarak yayınlandı. Maçın net görüntü kalitesi dikkat çekti.
FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ
Dev ekranda izlenen karşılaşma, işletmede bulunan futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Yüksek çözünürlüklü yayın sayesinde maçın her anı detaylarıyla takip edildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Liverpool–Manchester City maçının bu şekilde izlenmesine ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi topladı.