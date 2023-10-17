Sanki Fazıl Say! Icardi piyano başında en iyi bildiği şarkıyı çaldı

Attığı gollerle Galatasaray'ın en büyük silahı olan Mauro Icardi, taraftarını bu kez de piyano başındaki performansıyla mest etti.

PİYANONUN BAŞINA GEÇTİ

Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısını piyanoda çaldı. Arjantinli golcünün, piyano başındaki performansı büyük beğeni toplarken, taraftarlar esprili bir dille "Sanki Fazıl Say" yorumlarında bulundu.

14 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.