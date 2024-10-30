Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası İçin Yola Çıktı

SAMSUNSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu müsabakaları kapsamında yarın saat 13.00'de Bayburt Özel İdare Spor ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu müsabakası için yarın saat 13.00'de deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak. Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı sorunsuz atlatmak isteyen Samsunspor rakibi karşısında galibiyeti arayacak. Hafta içinde antrenmanlar ile hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'un deplasmana yedek ve genç ağırlıklı oyuncular ile gitti.

Maçta Erkan Özdamar orta hakem, Selahattin Altay ve Emrah Ünal yardımcı hakem, Oğuzhan Uğurlu ise 4'ncü hakem olarak görev alacak.