Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcuların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1,5 saat sürdü. Kültür fizik hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık testi ile son buldu. Antrenmana izinli olan Arvydas Novikovas, Tomane ve Yusuf Abdioğlu ile kendilerinden kulüp bulması istenilen Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek. AA / İlyas Gün - Spor Bayram Bektaş Samsunspor Nuri Asan Spor Haberler

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