Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına antrenmanlarla devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibinin parkurlu ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, pas, dayanıklılık koşusu, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.???????
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor