Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına antrenmanlarla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Karadeniz ekibinin parkurlu ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, pas, dayanıklılık koşusu, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.???????

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
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