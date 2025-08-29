Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ

Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Samsunspor; Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

İÇ SAHADA OYNAYACAĞI MAÇLAR

Kırmızı-beyazlılar; Dinamo Kiev, AEK, ve Hamrun Spartans ile sahasında oynacak.

DEPLASMAN MAÇLARI

Samsunspor, Legia Varşova, Mainz, ve Breidablik ile de deplasmanda karşılaşacak.