Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ

Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Samsunspor; Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

İÇ SAHADA OYNAYACAĞI MAÇLAR

Kırmızı-beyazlılar; Dinamo Kiev, AEK, ve Hamrun Spartans ile sahasında oynacak.

DEPLASMAN MAÇLARI

Samsunspor, Legia Varşova, Mainz, ve Breidablik ile de deplasmanda karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sadettin Saran istediği teknik direktörün ismini verdi

Saran istediği teknik direktörün ismini verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.